Eibarrek garaipen erraza lortu du Granadaren aurka (3-0)
Beñat San Joseren taldea erraz gailendu zaie nazariei. Lehen minututik izan da partiduko jaun eta jabe, eta hiru gol sartuta amaitu dute bigarren jardunaldia.
Alvaro Rodriguez gola ospatzen. Irudia: SD Eibar
Eibarrek 3-0 irabazi du Granadaren aurkako partidua, Ipuruan, 2025/26 denboraldiko Hypermotion Ligako 2. jardunaldian. Martónek sartu du estreinako gola lehen zatian. Bigarrenean joan dira beste biak Arbillaren eta Rodríguezen eskutik.
Talde armaginak presio handia egiten hasi du partidua, hala nagusitu dira aurkariaren arean. Javi Martón izan da protagonista nagusia: 9. minutuan baselinaz gola sartu du, baina epaileak jokoz kanpokoa dela adierazi du. Bigarren saiakeran iritsi da gola (22').
Granadari, berriz, ez zaio horren ondo joan, txartel horia atera diete bi jokalariri, Nasseiri (11') eta Loïc Williamsi (37').
Bigarren zatian ere bikain aritu dira armaginak, bi gol batu dituzte, Arbillarena lehena (62'), Williamsi ateratako gorriaren ostean.
Alvaro Rodriguezena izan da bigarrena. Ipuruan jokatzen zuen lehen partidua zuen Leganesekoak eta ezin hobeto atera zaio debuta, zelairatu eta jarraian sartu baitu (70'); Guruzetak gidatu, Alvarorentzat ireki eta honek bikain definituz.
Talde zuri-gorria ez da horren fin ibili. Txartel horia Corpasi (47'); beste bat Williamsi, lehenagotik zeukanarekin gorria atera, eta taldea jokalari bat gutxiagorekin utzita. Azken horia, Hormigori (64').
Fitxa teknikoa:
3. Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Aranbarri, 72. min), Buta, Nolaskoain (Sergio Álvarez, 72. min), Aleix Garrido, Corpas (Álvaro Rodríguez, 68. min), Guruzeta, Magunazelaia (Adu Ares, 80. min) eta Marton (Javi Martínez, 68. min).
0. Granada: Luca, Óscar (Pau Casadesús, 46. min), Ongla, Williams, Pere Haro, Trigueros (Hormigo, 60. min). Sergio Ruiz (Pedro Alemán, 82. min). Pablo (Jorge Pascual, 46. min). Jose Arnaiz (Dominique, 73. min), Faye eta Stoichkov.
Golak: 1-0, 22. min Martón. 2-0, 60. min Arbilla. 3-0, 70. min Alvaro Rodriguez.
Epailea: Aragoiko Batzordeko Carlos Muñiz epailea. 10. minutuan txartel gorria atera dio Oscarri. 36.minutuan txartel horia Williamsentzat. 46.minutuan, txartel horia Corpasentzat. 58. minutuan Williams kanporatu du bigarren txartel horia atera ondoren. 64. minutuan Hormigorentzat izan da txartel horia. 66. minutuan Arbillari atera dio txartel horia.