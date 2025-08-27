Itxi

Eibar

Moeve F Liga

Opa Clement, Eibar taldeko jokalari berria

EITB Media

Tanzaniako selekzioko kapitainak 2026ko ekainera arte sinatu du kontratua talde armaginarekin.

  • Opa Clement

    Opa Clement, Eibar taldeko jokalaria. Argazkia: @SDEibar

Albisteak (1)

Eibarrek Opa Clement fitxatu du Mexikoko Juarez taldetik 2025-2026 denboraldirako. 2001ean Tanzanian jaiotako jokalariak 2026ko ekainera arte sinatu du kontratua talde armaginarekin.

Aurrelaria Tanzaniako selekzioko kapitaina da. 2023-2024 denboraldian 12 gol sartu zituen 25 partidatan Besiktas taldearekin, Turkiako Super Ligan. Gero, Txinako Ligan jokatu zuen; han, 5 gol sartu zituen, 11 partidatan. 

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#