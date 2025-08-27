Eibar
Opa Clement, Eibar taldeko jokalari berria
EITB Media
Tanzaniako selekzioko kapitainak 2026ko ekainera arte sinatu du kontratua talde armaginarekin.
Opa Clement, Eibar taldeko jokalaria. Argazkia: @SDEibar
Eibarrek Opa Clement fitxatu du Mexikoko Juarez taldetik 2025-2026 denboraldirako. 2001ean Tanzanian jaiotako jokalariak 2026ko ekainera arte sinatu du kontratua talde armaginarekin.
Aurrelaria Tanzaniako selekzioko kapitaina da. 2023-2024 denboraldian 12 gol sartu zituen 25 partidatan Besiktas taldearekin, Turkiako Super Ligan. Gero, Txinako Ligan jokatu zuen; han, 5 gol sartu zituen, 11 partidatan.