Eibarrek Huescan galdu du, 2-1, partidako azken jokaldian
Talde armagineko bi jokalari ohik, hain zuzen Alvaro Carrillok eta Sergi Enrichek, Aragoiko taldeko bi golak egin dituzte, eta Jon Magunazelaiak sartu du Eibarrekoa. Huescak bigarren gola sartu aurretik, epaileak Anaitz Arbilla kanporatu du.
Xeber Alkain hasierako hamaikakoan izan da. Argazkia: Europa Press.
Eibarrek Huescaren kontra galdu du, 2-1, Alcoraz futbol zelaian, 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako hirugarren jardunaldian, astelehen arratsaldean. Alvaro Carrillok, 19. minutuan, Huesca aurretik jarri du, Jon Magunazelaiak berdinketa egin du, 23.ean, eta bigarren zatiko luzapenean, partidako azken jokaldian, Seri Enrichek 2-1ekoa egin du; orduan, Eibar hamar jokalari zituela ari zen, epaileak txartel gorria atera baitio Anaitz Arbillari. Hala, Eibarrek lau puntu ditu sailkapenean, eta taulako erdian dabil.
Huesca-Eibar (2-1): partidako laburpena
Beñat San Jose taldeari Eibarren ibilitako bi jokalarik egin dizkiote golak. 1-0ekoa Carrillok sartu du, burukada on baten bidez; Huescak hobeto ekin dio neurketari, eta 19. minutuan eskuratu du saria.
Hala ere, handik oso gutxira, 23. minutuan, Jon Magunazelaiak berdinketaren gola sartu du, jokaldi trebe batean. Gol horrek bultzada eman dio Eibarri, eta armaginak ondo aritu dira jarraian, markagailuan 1-1koa zegoela.
Euskal taldeak, bigarren zatian, joko ona egin du; une erabakigarria, baina, luzapena izan da, eta orduan dena irten zaio gaizki Eibarri. Lehenik, epaileak Anaitz Arbilla kanporatu baitu, zuzeneko txartel gorria aterara; gerora, Sergi Enrichek gola egin duelako, eta Gipuzkoako taldeak punturik ez baitu erdietsi, ondorioz.
Fitxa teknikoa
2 - Huesca: Dani Jimenez; Abad (Portillo, 63. min), Pulido, Carrillo, Arribas (Hugo Perez, 56. min), Alonso (Ro, 82. min); Sielva, Alvarez; Kortajarena, Liberto (Luna, 63. min) eta Ntamack (Enrich, 56. min)
1 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Moreno, Arbilla, Buta (Arrillaga, 77. min); S. Alvarez, A. Garrido (Olaetxea, 84. min), Corpas (A. Rodriguez, 77. min), Alkain (Bautista, 68. min), Guruzeta (Ares, 84. min) eta Magunazelaia.
Golak: 1-0, 18. min: Carrillo. 1-1, 22. min: Magunazelaia. 2-1, 95. min: Enrich.
Epailea: Sergiu Muresan. Huescako Arribas eta Eibarko Avaro, zigortu ditu, txartel horia aterata, eta Arbilla kanporatu du.
Nabarmentzekoa: 6.476 zale, Alcorazen.