Itxi

Eibar

Hypermotion Liga

Eibar galtzaile atera da Gaizka Gritanoren Cadizen aurkako neurketatik (1-0)

Agentziak | EITB

Susok 61. minutuan egindako golak hiru puntuak eman dizkie andaluziarrei. Armaginek berdinketa lortzeko aukera oso argia izan dute azken minutuetan.

  • Armaginek bigarren partida galdu dute etxetik kanpo. Argazkia: @SDEibar.

    Armaginek bigarren partida galdu dute etxetik kanpo. Argazkia: @SDEibar.

Eibarrek galdu egin du Hypermotion Ligako 5. jardunaldian Cadizen aurka jokatutako partida (1-0).

Neurketako gol bakarra, ikusgarria, Susok egin du 61. minutuan.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#