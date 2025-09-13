Eibar
Hypermotion Liga
Eibar galtzaile atera da Gaizka Gritanoren Cadizen aurkako neurketatik (1-0)
Agentziak | EITB
Susok 61. minutuan egindako golak hiru puntuak eman dizkie andaluziarrei. Armaginek berdinketa lortzeko aukera oso argia izan dute azken minutuetan.
-
Armaginek bigarren partida galdu dute etxetik kanpo. Argazkia: @SDEibar.
Eibarrek galdu egin du Hypermotion Ligako 5. jardunaldian Cadizen aurka jokatutako partida (1-0).
Neurketako gol bakarra, ikusgarria, Susok egin du 61. minutuan.