Eibar
Hypermotion Liga
Aresek Deportivoren garaipena eragotzi du Ipuruan (1-1)
I. G. | EITB
Armaginek azken minutura arte borrokatu behar izan dute loriazko puntu bat urratzeko.
-
Eibar 1-1 Deportivo. Argazkia: SD Eibar
Eibarrek galdu gabe jarraitzen du aurten Ipuruan, Adu Aresek luzapenean sartutako golari esker. Gol horrek Deportivoren garaipena eragotzi du (1-1) Hypermotion Ligako 7. jardunaldian.
12. minutuan epaileak penaltia adierazi du Marco Morenok Stoichkov area barruan bota duelako. Yeremaik jaurti du eta bere taldea aurreratu du (0-1).
Azken minutuetan Deportivok bere abantaila lotu nahi izan du, nahiz eta Guruzetak hori saihesteko hainbat aukera izan dituen.
Dena bukatuta zegoela zirudienean, luzapeneko hirugarren minutuan Adu Aresek aldaratze bat aprobetxatu du area barruan gogor jotzeko. Baloi horrek, defentsa batean jo ondoren, sarean amaitu du, eta berdinketa izan da etxekoentzat (1-1).