Eibarrek porrota jaso du Ceutaren aurka, 15. minututik 10ekin jokatu ostean (1-0)
Buta lehen ordu laurdenean kanporatu izanak erabat baldintzatu du etxeko taldeak irabazi duen norgehiagoka. Younessek lehen zatiko luzapenean sartutako golak eman dio garaipena Ceutari.
Ceuta VS. Eibar Argazkia: @SDEibar
Eibarrek galdu egin du Ceutaren aurka, Butaren kanporatzeak baldintzatutako partidan (1-0).
Norgehiagoka armaginen baloiaren nagusitasunarekin hasi da, baina lehen iritsierek etxekoen sinadura eraman dute. AD Ceutaren presio altuak fruituak eman ditu partidaren lehengo minutuetan, kontrako zelaian galerak behartuz eta lehen aukera argia sortuz: Jonmiren eskuineko zutoina ukituz joan den jaurtiketa bat.
Partida erabat aldatu da hamaseigarren minutuan, Butak txartel gorria ikusi duenean, talde armagina futbolari bat gutxiagorekin utziz. Etxekoek euren nagusitasuna aprobetxatu ahal izan dute zazpi minutu geroago, Kuki Zalazarrek sare barrura bidali duen erremate batekin. Baina epaileak baliorik gabe utzi du, Kone taldekidea jokoz kanpo zegoelako.
Eibarrek erasoei eutsi die, harik eta Younessen burukada batek etxekoak aurreratu dituen arte.
Bigarren zatia bi aldaketarekin hasi du Eibarrek, Javi Marton eta Javi Martinezen zelairatzeekin. Armaginek etxekoen kemena geldiaraztea lortu dute, baina markagailua berdintzeko aukerarik gabe.
Dena den, jokalari bat gutxiagorekin jokatu arren, talde armagina ez da desegin. Izan ere, bere aukerarik onena 79. minutuan izan du, Jon Bautistaren area barruko jaurtiketa batekin, kanpora joan dena.