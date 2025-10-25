Eibar
Hypermotion Liga
Eibarrek eta Leganesek hutsean berdindu dute Ipuruan (0-0)
Agentziak | EITB
Armaginek gola egiteko aukera argiak izan dituzte, baina madrildarren atezaina oso ziur aritu da atepean.
Arbilla, Leganeseko jokalari batekin. Argazkia: @SDEibar.
Eibarrek eta Leganesek hutsean berdindu dute Hypermotion Ligako 11. jardunaldiko partida. Emaitza horrekin, bi taldeen egoerak ez du aldaketarik: armaginak etxean neurketarik galdu gabe jarraitzen dute, eta madrildarrek ez dute porrotik jaso etxetik kanpo.
Neurketako lehen aukera argia Naimek izan du Leganesentzat. Gipuzkoarren aldetik, Arbillak gola gertu izan du, baina ez du asmatu baloia atean sartzeko orduan.
35. minutuan, Guruzetak oso gertu izan du gola, baina Sorianok geldiketa bikaina egin du gola saihesteko.
Bigarren zatiaren lehen segundoetan Naimek arriskua sortu du Magunagoitiaren atean, baina gola ez da iritsi. 55. minutuan, aldiz, gipuzkoarren txanda izan da, baina Guruzetaren jaurtiketak zutoinean jo du.
Azken minutuetan, Bautistak ere aukera argia izan du, baina Sorianok gola ekidin du.
Azkenean, 0-0; puntu bana Eibar eta Leganesentzat.