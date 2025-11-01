Eibar
Hypermotion Liga
Eibarrek porrot egin du Almerian eta sei jardunaldi pilatu ditu irabazi gabe (3-1)
EITB
Lehen zati kaskarrak, hiru golak jaso dituenak, erabakita utzi du talde armaginaren partida.
Almeria vs Eibar. Argazkia: @SDEibar.
Eibarrek 3-1 galdu du Almeriaren aurka larunbat honetan, Andaluziako hirian jokatu den Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko partidan.
Bosgarren minutuan, Alex Muñoz lurrera bota du Jose Corpasek area barruan, eta Sergio Arribasek penaltia sartu du 1-0ekoa jartzeko.
Euskal taldeak arriskuarekin erantzun du geldikako jokaldietan, baina 20. minutuan Melamedek korner bat atera eta Alex Muñozen burua aurkitu du, 2-0ekoa sartzeko.
Eibarrek erreakzionatu nahi izan du, baina Andres Fernandez sendo batekin egin du topo, Jon Bautistaren eta Alkainen erremateak gelditu dituena.
Armaginek kontrola galdu dute minutuek aurrera egin ahala, eta 48. minutuan, Stefan Dzodicek pase sakona eman du, Adrian Embarbak atezaina gainditu eta 3-0ekoa sartzeko aprobetxatu duena.
Eibar bigarren zatian erreakzionatzen saiatu da, 65. minutuan aldea murriztuz. Arbillak aldaratze bat aprobetxatu du korner baten ondoren 3-1ekoa jartzeko.