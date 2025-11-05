Eibar
LESIOA
Adu Aresi ebakuntza egingo diote ezker belaunean eta Albaceteren aurkako lehia galduko du
Eibarreko aurrelaria ebakuntza gelatik pasako da ostegun honetan, Donostian, ezker belaunean dituen molestiak tratatzeko.
-
Adu Ares. Irudia: SD Eibar
Eibarrek asteazken honetan jakinarazi duenez, artroskopia bat egingo diote Adu Aresi, ezker belaunean artikulazio libreko gorputz bat duelako. Gaitz hauek azken egunetan taldearekin entrenatzea eragotzi diote aurrelariari eta larunbatean Ipuruan Albaceteren aurka jokatuko duen partidatik aldenduko dute.
Talde armaginak ez du zehaztu jokalari bizkaitarraren baja-denbora, eta ebakuntzaren ondoren sendatze-prozesuari ekingo dio.