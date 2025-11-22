Eibar
Hypermotion Liga
Eibarrek Zaragoza azken sailkatuaren aurka galdu egin du Ipuruan (1-2)
Agentziak | EITB
Armaginak aurreratu dira markagailuan, Peru Nolaskoainek sartutako golari esker, baina Zaragozak emaitza irauli du, 27. minutuaz geroztik jokalari bat gutxiagorekin aritu bada ere.
Eibar-Zaragoza partidako irudia. Argazkia: SD Eibar
Eibarrek denboraldiko lehen porrota jaso du Ipuruan. Zaragoza Hypermotion Ligako azken sailkatuak 1-2 irabazi dio, 27. minutuaz geroztik jokalari bat gutxiagorekin aritu bada ere, Saidu kanporatu dutelako.
Emaitza honen ondorioz, armaginak jaitsiera postuetara hurbildu dira. Zaragoza, berriz, Bigarren Mailan jarraitzeko borrokan sartu da berriro, azken bi jardunaldiak ezustean irabazi eta gero.
Neurketa 20. minututik aurrera piztu egin da. Valeryk baloia eskuarekin jo du area barruan, eta epaileak penaltia adierazi du. Jon Bautistak jaurti du, baina Andrada atezainak gelditu egin dio.
Zaragozaren pozak, baina, gutxi iraun du. Eibarrek bi minutu geroago egin baitu gola. Peru Nolaskoainek sartu du, burukadaz, Toni Villaren erdiraketa ondo baliatuta.
Partida zoratu egin du orduan. Bigarren txartel horia aterata, epaileak Saidu kanporatu du eta Zaragoza jokalari bat gutxiagorekin geratu da 27. minutuan.
Alabaina, handik minutu batera, epaileak Eibarren kontrako penaltia adierazi du, Cuberok baloia eskuarekin jo duelako area barruan.
Mario Soberonek ez du hutsik egin eta banakoa jarri du markagailuan, jaurtiketa bortitza eginda.
Eibar golaren bila joan da, eta estu du Zaragoza, baina kanpoko taldeak ondo babestu du bere burua. Areago, Zaragozak berak eman dio azken kolpea talde armaginari, 81. Minutuan 1 eta 2koa sartuta. Bigarren zatian zelairatu den Bakisek egin du gola.
Eibar azkeneraino ahalegindu da berdinketa lortzen, baina ezin izan du bere lehen porrota saihestu Ipuruan.