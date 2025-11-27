Eibar
Akziodunen Batzarra
Eibarrek denboraldiko kontuak onartu ditu botoen % 88,2rekin
Agentziak | EITB Media
Batzarrean 899 akziodun izan dira, aurrez aurre edo telematikoki parte hartu dutenak. Horiek 16.463 akzio ordezkatu dituzte, hau da, % 35,6.
Amaia Gorostiza Eibarko presidentea bere hitzaldian. Irudia: Eibar SD
Eibar Kirol Elkartearen Akziodunen Batzarrak gaur onartu ditu 2024-2025 ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa txostena, aldeko bozen % 88,2rekin.
Ekitaldian 899 akziodun bildu dira Ipuruako prentsa-aretoan, aurrez aurre edo telematikoki parte hartu dutenak. Horiek 16463 akzio ordezkatu dituzte, hau da, % 35,6.
Joseba Unamuno kontseilariak nabarmendu duenez, ekitaldiko emaitza 1,914 milioi euroko galera izan da, aurrekontuan aurreikusitakoa (2,385 milio) baino 471 000 euro gutxiago.
Unamunoren ustez, datu horiek kudeaketa ahalegin "handia" islatzen dute, gastu estrukturala murrizten jarraitzeko, gastuak "benetako diru-sarreretara" egokituz, "kirol lehiakortasuna" arriskuan jarri gabe.
Unamunok adierazi duenez, klubaren diziplina ekonomikoak Eibarren nortasun ikur izaten jarraitzen du, eta Areitioko Kirol Hiria bezalako proiektu estrategikoak erakundearen "kaudimena" arriskuan jarri gabe finantzatzea bermatzen du.
Eibarko Kirol Elkartearen Akziodunen Batzarra, Ipuruan. Irudia: Eibar SD
Bere hitzaldian, Amaia Gorostiza Eibarreko presidentea pozik agertu da Areitio Kirol Hiria denboraldi honetan "errealitate" bihurtu delako.
Gorostizak azpimarratu du, halaber, gaur egun Eibarrek 6.017 abonatu dituela. Kopuru horri esker, "Eibarko zazpi biztanletik bat" klubeko bazkidea dela esan du.
Eibarren gizartearen inplikazioa gure kirol-proiektua indartzen duen "abantaila bereizgarria" da, klub gipuzkoarraren arduradun nagusiaren iritziz.
Akziodunen Batzarrean, Javier Gurrutxaga kontseilariak aurreko denboraldiaren balantzea egin du. "Iragan denboraldiak ikasteko eta ilusioa pizteko arrazoiak utzi zizkigun. Bigarren Mailako gizonezkoen taldeak 9. postuan bukatu zuen 58 punturekin. Lehen mailako emakumezkoen taldeak denboraldi historikoa egin zuen eta 8. postuan bukatu zuen", azaldu du.