Eibarrek partida serio eta eraginkorra egin du Pontevedran, Kopan sailkapena lortzeko (0-3)
EITB Media
Javi Martonek, Corpasek eta Magunazelaiak egin dituzte Beñat San Joseren taldearen golak. Galiziako futbol-zelaiaren baldintzetara egokitzen jakin dute armaginek.
Eibarrek partida serioa egin du Pontevedran eta Errege Kopako final-hamaseirenetarako sailkapena lortu du. Talde armagina Galiziako futbol-zelai astunera egokitu da, eta etxeko taldearen intentsitatea berdindu du.
Lehen zati orekatu batean, Javi Martonek berdinketa desegin du 30. minutuan, talde armaginak aurkarien zelaian baloia lapurtu ostean.
Atsedenaldiaren ostean, bigarren zatiaren hasieran Luis Lopezek geldiketa bikaina egin behar izan du Pontevedrako taldearen jaurtiketa batean. Eibar taldeko atezainak kornerrera bidali du baloia. 53. minutuan, atezain armaginak areaz kanpotik egindako beste jaurtiketa bat urrundu behar izan du.
Bi susto txiki horien ondotik, Eibarrek bigarren kolpea eman du. Beñat San Joseren taldeak beste baloi bat ostu du aurkarien zelaian, eta kontraeraso arriskutsu eta azkarra abiatu du. Minutu batzuk lehenago zelairatu den Corpasek jokaldia amaitu eta baloia sareetara bidali du (65. min).
Armaginen bigarren golaren ostean, Eibarrek beste hiru erremate izan ditu ia jarraian Pontevedraren arean, baina ez dute aterik aurkitu. Ondoren, Galiziako taldea erreakzionatzen saiatu da, markagailuan hurbiltzeko asmoz, baina ez du asmatu azken metroetan.
Asmatu duena Magunazelaia izan da, hirugarren gola egin baitu area kanpotik egindako jaurtiketarekin (78. min), norgehiagoka erabakita utziz.