Munduko futbol txapelketa
42 selekzio
Hauek dira jada,2026ko futboleko munduko txapelketarako sailkatuak dauden selekzioak
Guztira, 42 selekzio lortu dute 2026ko futboleko mundoko txapelketarako sailkapena. Oraindik sei postu libre daude.
2026ko futboleko munduko txapelketa, Mexiko, Estatu Batuak eta Kanadan jokatuko da, ekainaren 11tik uztailaren 19ra. Bertan parte hartuko duten 48 selekzioetatik, 42 sailkatu egin dira jada, beraz oraindik sei postu zehaztu behar dira.
Hauek dira momentuz, 2025eko azaroaren 19an 2026ko munduko txapelketarako sailkapena lortu duten selekzioak:
Alemania
Saudi Arabia
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Belgika
Brasil
Cabo Verde
Kanada
Qatar
Kolonbia
Hego Korea
Boli Kosta
Kroazia
CuraÇao
Ekuador
Egipto
Eskozia
Espaina
Estatu Batuak
Frantzia
Ghana
Haiti
Ingalaterra
Iran
Japonia
Jordania
Maroko
Mexiko
Noruega
Zelanda Berria
Herbehereak
Paraguai
Portugal
Senegal
Hegoafrika
Suitza
Tunisia
Urugai
Uzbekistan