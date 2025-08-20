Osasuna
EA Sports Liga
Bi partidako zigorra ezarri diote Abel Bretonesi, epaileak Real Madrilen aurkako partidan kanporatu ostean
EITB
Ligako lehen jardunaldiko neurketako azken minutuetan, Osasunako ezker hegaleko atzelariari zuzeneko txartel gorria atera zioten; izan ere, RFEFen iritziz, Gonzalo jokalariarekin izandako keinua "bortitza izan zen, eta jokoarekin loturarik ez zuen, baloia jokatzeko aukerarik gabe zebilela".
Abel Bretonesi txartel gorria atera zioten, Bernabeun. Argazkia: EFE.
Abel Bretones Osasunako ezker hegaleko atzelariari bi partidako zigorra ezarri diote, 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako lehenengo jardunaldian Nafarroako taldeak Real Madrilen aurka, Santiago Bernabeu futbol zelaian, jokatutako partidan epaileak zuzeneko txartel gorria aterata kanporatu ostean. Neurketako azken minutuetan, Osasunako jokalariak, Espainiako Futbol Federazioaren iritziz, Gonzalo Real Madrileko jokalariarekin izandako keinua "bortitza izan zen, eta jokoarekin loturarik ez zuen, baloia jokatzeko aukerarik gabe zebilela".
Adrian Cordero epailearen iritziz, Bretonesek ukondokada bota zion futbolari aurkariari. Hala, Espainiako Federazioak ez ditu aintzat hartu Osasunak aurkeztutako arrazoibideak; helegitean, Nafarroako klubak adierazten zuen "hautemate akatsa" izan zela, epailearen aldetik; arauaren aurkako ekintza izanda ere, "ohartarazpen soila" izan beharko zuen, "ez epaileak erabakitako kanporatzea".
Beraz, Alessio Lisci entrenatzaileak ezingo du Abel Bretones zelairatu partida hauetan: Osasuna-Valentzia (hilaren 24an, 17:00etan), eta Espanyol-Osasuna (hilaren 31n, 19:30ean).