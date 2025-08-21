Osasuna
Karguan segitzen du
Luis Sabalzak Osasunako presidentea izaten jarraituko du
EITB
Luis Sabalza, artxiboko irudian. EITBren bideo batetik hartutako argazkia.
Luis Sabalzak Osasunako presidentea izaten jarraituko du, 2029ko abuztuaren 21era arte, Iruñelo klubeko Hauteskunde Batzordeak ostegun arratsaldean berretsi duenez. Nafarroako klubeko presidentetzarako hauteskundeetan, soilik Sabalza buru zuen hautagaitza aurkeztu da, eta, hala, Hauteskunde Batzordeak ofizial egin du presidente jarraituko duela.
Horrenbestez, amaitu egin da Osasunak duela hilabete, hain zuzen ere uztailaren 22an, abiatu zuen hauteskunde prozesua. Luis Sabalzak, Zangozakoa eta 78 urtekoa bera, 2014ko abenduan hartu zuen bere gain klubeko presidentetza, Miguel Archancoren ordez, eta ordutik izan da karguan.