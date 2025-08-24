Osasuna
EA Sports Liga
Budimirrek denboraldiko lehen garaipena eman dio Osasunari Sadarren (1-0)
G. P. A. | EITB Media
Alessio Lisciren taldea nagusi izan da lehen zatian. Budimirrek gola sartu du partidaren hasieran, eta epaileak Gaya kanporatu du ondoren. Alabaina, bigarrenean ez du partida itxi, eta Valentziak estu hartu du, berdinketa lortu nahian.
-
Ante Budimir Valentziaren aurkako partidan. EFE
Osasunak 1-0 irabazi dio Valentziari gaur Sadarren jokatutako partidan, Ante Budimirrek sartutako gol bati esker, eta, ondorioz, bere lehendabiziko garaipena lortu du 2025-26 denboraldian.
Alessio Liscieren taldea bizitasun handiarekin hasi dira, baloiarekin erasokor, eta baloirik ez zuenean, aurkariari presio itogarria eginda. Horrela, denetarik gertatu da lehen zatian.
Osasunak hamargarren minuturako sartu du gola, Budimir eraginkorraren eskutik. Rosierrek egin du erdiraketa, eta aurrelari kroaziarrak gol polita sartu du, buruz.
Handik gutxira, Gayak akats izugarria egin du defentsan azken gizona zenean. Baloia Agirrezabala atezainari eman nahi zion, baina Victor Muñoz gazteak lapurtu dio ustekabean, eta, ondoren, falta nabarmena egin dio gaur Osasunarekin debuta egin duen hegaleko jokalari azkarrari.
Epaileak txartel gorria atera dio, eta Valentzia hamar jokalarirekin geratu da. Protestarik egin gabe, eta kapitainaren besokoa amorruz lurrera botata, aldagelara joan da Gaya, hutsegite larria egin duela jakinda.
Lehen zatia bukatu aurretik, Rosierrek bigarrena sartu du, Victor Muñozen jokaldia bukatuta. Edonola ere, epaileak baliorik gabe utzi du, Budimir jokoz kanpo zegoelako.
Bigarren zatian, beste partida bat ikusi dugu. Markagailuan aurretik joan arren eta Valentziak baino jokalari bat gehiago izan arren, Osasunak ez du abantaila aprobetxatu bigarren zatian. Erasoan ez du aparteko ezer egin, eta Valentziak, berriz, urrats bat egin du aurrera, berdinketa lortu nahian.
Hala ere, Carlos Corberanen taldea ez da fin aritu erasoko jokoan, eta ez du ahalmenik izan gol aukera garbirik sortzeko. Hori bai, 90. minutuan susto handia eman dio Osasunari, Danjumak gola sartuta. Gorritxoen zorionerako, epaileak baliorik gabe utzi du, jokoz kanpokoa adierazita.
Luzapenean ez da ezer nabarmenik gertatu, eta Osasunak denboraldiko lehen hiru puntuak bereganatu ditu ligako bigarren jardunaldian. Garaipena kostata iritsi bada ere, zale gorritxoak pozik joan dira etxera, Lisciren taldeak lehen zatian emandako erakustaldiarekin itxaropena piztuta.
FITXA TEKNIKOA
1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz; Moi Gomez (Osambela, 84. min), Torro (Herrando, 79. min), Aimar (Raul, 79. min); Moncayola, Budimir, Victor Muñoz (Ruben Garcia, 62. min).
0 – Valentzia: Agirrezabala, Foulquier, Copete (Duro, 78. min), Cesar Tarrega, Jose Luis Gaya, Javi Guerra (Diakhaby, 68. min), Pepelu (Santamaria, 78. min), Diego Lopez, Luis Rioja (Ugrinic, 68. min), Raba (Jesus Vazquez, 26. min) eta Danjuma.
Gola: 1-0, 10. min: Budimir.
Epailea: Jesus Gil Manzano. Txartel horia atera die Rosierri eta Tarregari; txartel gorria, berriz, Gayari.