Osasunak ezin izan dio buelta eman Romeroren golari (1-0)
I. G. | EITB
Partida parekatua izan da, eta Kataluniako taldearen alde jausi da Romeroren golari esker.
-
Aimar Oroz Espanyolen aurkako partidan. Argazkia: EFE
Osasunak 1-0 galdu du Espanyolen aurka RCDE Stadiumean jokatu den EA Sports Ligako 3. jardunaldiko partida. Partida parekatua izan da, eta Kataluniako taldearen alde jausi da Romeroren golari esker.
Etxekoek hobeto ekin diote partidari, eta gorritxoek, berriz, nahiago izan dute atzean itxaron eta baloia jokatzen atera. Lehen 15 minutuetan Espanyolek hiru gol aukera izan ditu, baina Herrera bikain aritu da aukera horiek saihesteko. Osasunak, bere aldetik, aukerarik argiena izan du Budimir eta Dmitrovicen arteko buruz burukoan. Atezainak hanka ona atera du jaurtiketa desbideratzeko.
Aimar Orozek ere gertu izan du gola, bere falta jaurtiketa langa urratuz kanpora joan denean. Horren ondoren, norgehiagoka parekatu egin da eta jokoa zelai erdian zentratu da. Atsedenaldira iritsi aurreko azken jokaldian, Rossier bakarrik iritsi da ateraino, baina zalantzan egon da, eta baloia Moncayolari erdiratu dio, eta honek langara jaurti du.
Aldageletatik itzuli eta gutxira, Romerok markagailua ireki du Espanyolentzat. El Hilaliren erdiraketak Rossierrekin egin du topo, baina Romerok aldaratzea batu du gola sartzeko (1-0).
Osasuna goian sakatzen eta erasora jotzen saiatu da geratzen zen ordu erdian, baina ez dio arriskurik sortu defentsan ondo kokatu den Espanyoli, emaitzari eutsi nahi izan duena. Budimir izan da aukeraren bat izatetik gertuen egon dena, baina ez da posible izan eta bigarren porrota jasan dute.
Fitxa teknikoa:
1 - Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Edu Exposito (Urko, 66. min); Dolan (Koleosho, 79. min), Pere Milla (Ramon Terrats, 78. min), Puado (Miguel Rubio, 84. min); eta Kike Garcia (Roberto, 66. min).
0 - Osasuna: Sergio Herrera; Boyomo, Catena, Juan Cruz (Iker Benito, 84. min); Rosier, Torro, Moi (Ruben Garcia, 66. min), Moncayola (Kike Barja, 84. min); Victor Muñoz (Raul Garcia, 73. min), Aimar eta Budimir.
Gola: 1-0, 52. min: Romero.
Epailea: Sesma Espinosa. Txartel horia atera die Edu Exposito, Victor Muñoz, Puado, Iker Benito eta Torro jokalariei.