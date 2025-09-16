Osasuna
Lesioa
Aimar Orozek lesioa du ezker oinean
EITB Media
Aimar Oroz baloiarengatik borrokan, Rayo Vallecanoren aurkako partidan. Argazkia: Europa Press
Aimar Oroz Osasunako jokalariak lesioa du ezker oinean, talde gorritxoak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Jokalariari erresonantzia magnetikoa egin diote Nafarroako Unibertsitate Klinikan, Rayo Vallecanoren aurkako norgehiagoka arazoekin bukatu ostean.
Proben arabera, erdilari nafarrak lesioa du ezker oineko faszian, beraz, sendatzeko prozesuari ekingo dio, eta bilakaeraren zain geratuko da.