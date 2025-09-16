Itxi

Osasuna

Lesioa

Aimar Orozek lesioa du ezker oinean

EITB Media

Erdilari nafarrari erresonantzia magnetikoa egin diote Nafarroako Unibertsitate Klinikan, Rayo Vallecanoren aurkako partida arazoekin amaitu ostean.

  • Aimar Oroz baloiarengatik borrokan, Rayo Vallecanoren aurkako partidan. Argazkia: Europa Press

Aimar Oroz Osasunako jokalariak lesioa du ezker oinean, talde gorritxoak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Jokalariari erresonantzia magnetikoa egin diote Nafarroako Unibertsitate Klinikan, Rayo Vallecanoren aurkako norgehiagoka arazoekin bukatu ostean.

Proben arabera, erdilari nafarrak lesioa du ezker oineko faszian, beraz, sendatzeko prozesuari ekingo dio, eta bilakaeraren zain geratuko da.

