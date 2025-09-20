Osasuna
EA Sports Liga
Osasunak, 40. minututik hamar jokalari izan dituela, ezin izan du Vila-realen, bigarren zatian (2-1)
EITB
Epaileak Rosier kanporatu du, eta Budimirrek, oraindik lehen zatian, penaltiz, Osasunaren gola sartu du; bigarren zatian, Vila-realek, Mikautadzek eta Gueyek egindako golen bidez, hiru puntuak poltsikoratzea lortu du.
-
Abel Bretones, Akhomachekin lehian, partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE.
Osasunak galdu egin du, 2-1, Vila-real aurkari, Ceramica futbol zelaian, 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako bosgarren jardunaldian, larunbat arratsaldean. Ante Budimirrek, penaltiz, lehen zatiko luzapenean, aurretik jarri du Osasuna, eta Georges Mikautadzek, 70. minutuan, eta Pape Gueyek, 85.ean, Vila-realen golak sartu dituzte. Osasuna, 40. minututik, hamar jokalari izan dituela aritu da, epaileak Valentin Rosier kanporatu baitu. Horrenbestez, Osasunak sei puntu dituela jarraitzen du, behin-behinean sailkapeneko hamaikagarren postuan.
Vila-real-Osasuna (2-1): partidako laburpena
Alessio Liscik, hasierako hamaikakoan, Sergio Herrera, Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Abel Bretones, Ruben Garcia, Moncayola, Torro, Víctor Muñoz eta Budimir zelairatu ditu. Iruñeko taldea ondo aritu da lehen odu erdian; izan ere, Vila-realek ez du ia-ia-aukerarik arriskua sortzeko; Victor Muñozek, 19. minutuan, abagune ona izan du, Osasuna aurretik jartzeko. Minutuek aurrera egin ahala, Marcelinoren gizonak gol aukerak sortzen hasi dira, eta 33. eta 35. minutuetan, Sergio Herrerak hiru geldiketa bikain egin ditu, Akhomachen eta Mikautadzeren erremateetan; horietako bi jokaldi berean izan dira, Nafarroako taldeko atezaina ezin hobeto ibili da.
40. minutuan, Isidro Diaz de Mera epaileak Rosier kanporatu du, bigarren txartel horia aterata. Ematen zuen egoera oso zail jartzen ari zitzaiola Osasunari, baina Lisciren gizonek, luzapenean, 0-1ekoa egin dute, Budimirren bidez; kroaziarrak ez du huts egin, Thomas Parteyk egindako penaltiaren jaurtiketa bere ardurapean hartuta.
Bigarren zatian, markagailua Osasunaren alde zegoela eta Vila-realek berdegunean gizon bat gehiago zuela, etxeko taldea hasieratik saiatu da Herreraren atera iristen; atezainak, baina, erantzun ederra eman du, aurreneko zatian bezala. Nolanahi ere, 70. minutuan, buruz, Mikautadzek 1-1ekoa egin du.
Vila-realek erasotzen jarraitu du, eta, 85. minutuan, Gueyek, Oluwaseyi taldekideak egindako jaurtiketa bat nahi gabe desbideratuz, 2-1ekoa sartu du. Aurretik, Raul Garcia etxeko taldearen arean jausi da, eta bazirudien jokaldi hori penaltia adierazteko modukoa izan zitekeela; aurrelariak berak, 88.ean, oso gertu izan du 2-2koa, eta Lisciren gizonek, Herrera bikain arituta, amaierara arte ibili dira berdinketako gola. Azken hori, baina, ez da gauzatu.
Osasunak, orain, ostegunean, Elx jasoko du Sadarren, eta Cartujara joango da jarraian, igandean Betisen aurka jokatuko baitu. Sei puntu izango dira jokoan, hala, oso garrantzitsua izan daitekeen astean.
Fitxa teknikoa
2 - Vila-real: Luiz Junior; Pau Navarro (Tani Oluwaseyi 58. min), Foyth (Renato Veiga, 67. min), Rafa Marin, Pedraza; Ilias Akhomach (Buchanan, 46. min), Gueye, Partey (Comesaña, 58. min), Moleiro (Solomon, 67. min); Pepe eta Mikautadze.
1 - Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Boyomo (Barja, 87. min), Catena, Juan Cruz (Osambela, 46. min); Abel Bretones; Ruben Garcia (Herrando, 46. min), Moncayola, Torro, Victor Muñoz (Becker, 76. min) eta Budimir (Raul Garcia, 76. min).
Golak: 0-1, 49+. min: Budimir, penaltiz. 1-1, 70. min: Mikautadze. 2-1, 85. min: Gueye.
Epailea: Isidro Diaz de Mera (Gaztela-Mantxa). Vila-realeko Pau Navarro eta Comesaña eta Osasunako Rosier, bitan, eta Torro zigortu ditu, txartel horia aterata.
Nabarmentzekoa: 17.542 zale izan dira, Ceramica futbol zelaian.