Osasuna
Berdinketa Sadarren
Zapore mingotsa Sadarren, Elxek berdinketaren gola luzapenean sartu ondoren (1-1)
EITB Media
Victor Muñozen gol batek aurretik jarri ditu gorritxoak lehen zatian, nafarrek aukera gehiago izan ondoren. Atsedenaldiaren ondotik, ordea, Alcanteko taldeak aurrerapausoa eman eta luzapenean saria lortu du.
Abel Bretonesen etsipena, Sadarren. Argazkia: EFE
Elxek puntu baliotsua lortu du Osasunaren aurka (1-1) partidaren azken hatsean. Pedrosak Boyomoren eta Sergio Herreraren arteko gaizki ulertua baliatu du gola egiteko.
Victor Muñozen gol batek aurretik jarri ditu gorritxoak lehen zatian. Nafarrek aukera gehiago izan dituzte, eta Elx ez da batere eroso egon.
Alessio Lisciren taldeak ondo hasi du norgehiagoka, aurkariari espaziorik utzi gabe. Sergio Herrerak ez du geldiketarik egin lehen 45 minutuetan. Baloia lapurtu ondoren, Victor Muñozek eskuinkada ikusgarri baten bidez Iruñeko taldea aurreratu du 10. Minutuan. Iñaki Peñaren eskuadratik sartu da baloia.
Muñozek sartutako gol aparta Ruben Garciari eskaini dio. Garcia deialditik kanpo geratu da azken unean, arrazoi pertsonalak tarteko.
Atsedenaldiaren ondotik, Elx estutzen hasi da bigarren zatia. Eder Sarabiaren taldea jarraian hiru aldiz iritsi da Sergio Herrerak defendatutako atera arriskuarekin. 60. minutua pasata, Rafa Mirrek baloia langara bidali du, Alacanteko taldearen aukerarik argienean.
Area kanpotik egindako jaurtiketa bat arazo handirik gabe gelditu ondoren, 70. minutua aldera ezkerreko aldetik ateratako korner baten ostean buruz egindako erremateari erantzun bikaina eman dio Sergio Herrerak.
80. minutuan, Osasunak abagune ona izan du Raul Garciak zuzendutako kontraerasoan, baina ez du jaurtiketan asmatu.
Luzapenean, 91. minutuan, Alacanteko taldeak saria lortu du. Sergio Herrerak huts handia egin du irteeran, eta Pedrosak baliatu du berdinketaren gola sartzeko. Elxek Osasunak baino jabetza eta aukera gehiago izan ditu bigarren zatian.
Fitxa teknikoa:
1 – Osasuna: Sergio Herrera: Benito (Juan Cruz, m. ), Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, Moi Gomez (Kike Barja, 72. min). Victor Muñoz (Becker, 86. m.). Budimir (Raul Garcia de Haro, 72. min). 80)
1 – Elx: Iñaki Peña; Nuñez, Diaby (Affengruber, m. Victor Chust, Petrot, Hector Fort (Pedrosa, 46. min); Aguado, Febas, Diang (Valera, 69. min); Andre Silva (Rafa Mir, 55. min).
Golak: Victor Muñoz 1-0 (55. min) eta Pedrosa 1-1 (92.min).
Epaileak: Adrian Cordero kantabriarra, Israel Barcenak eta Judit Romanok lagunduta. Kantabriako epaileak txartel horia erakutsi die Boyomo eta Moncayolari, Osasunaren aldetik, eta Chusti eta Pedrosari, Elxeren aldetik. Eder Sarabia Alacanteko taldearen entrenatzaileak txartel gorria ikusi du 70. minutuan.
Sadarren jokatutako EA Sports Ligako bosgarren jardunaldiko partida, 19.475 ikusleren aurrean.