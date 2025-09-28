Osasuna
Osasunak berandu erreakzionatu du Betisen aurka (2-0)
Abderen eta Cuchoren golen ondorioz, talde nafarrak ez du garaipenik gabe jarraitzen du hirugarren jardunaldiz jarraian.
Abdek sartu du lehen gola. Argazkia: EFE
Osasunak 2-0 galdu du Betisen aurka igande honetan EA Sports Ligako 7. jardunaldiko partidan, Cartujan. Abderen eta Cuchoren golen ondorioz, talde nafarrak garaipenik gabe jarraitzen du hirugarren jardunaldiaz jarraian.
Partida berdinduta hasi da, zelai erdian zentratu den jokoarekin eta txinparta handirik gabe.
Baina 19. minutuan, gorritxoen akats baten ondorioz Betisek aurrea hartu du markagailuan. Catenak ezin izan du Fornalsen eta Antonyren arteko jokaldia urrundu, Cuchok baloia atzeko lerroan jarri du, Herreraren irteerari erantzunez, eta Abdek ate hutsik sartu du gola (1-0).
Eta Osasunaren beste akats batetik iritsi da etxekoen bigarren gola ere. Boyomok baloia oparitu du, eta Cuchoren oinetara iritsi da, biratu eta zutoinari itsatsita gola sartzeko, geldiezina Herrerarentzat(2-0).
Bigarren zatian beste Osasuna bat ikusi da, askoz erasokorragoa, Betis bere arean hainbat aldiz defendatzera behartuz. Budimir izan da azken hasperenera arte partidari buelta ematen saiatu den talde baten gidaria, baina bere saiakerak ezerezean geratu dira eta markagailua ez da mugitu.