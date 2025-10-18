Osasuna
EA Sports Liga
Osasunak ezin izan dio eutsi Atleticoren erasoari eta etxetik kanpo punturik lortu gabe jarraitzen du (1-0)
I. G. | EITB
Almadak sartu du partidako gol bakarra, eta gorritxoek etxetik kanpo punturik lortu ezinik jarraitzen dute.
Ruben Garcia, Atleticoren aurkako partidan. Argazkia: EFE
Osasunak 1-0 galdu du Atletico Madrilen aurka larunbat honetan Metropolitanon jokatu den EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partida. Almadak sartu du partidako gol bakarra, eta gorritxoek etxetik kanpo punturik lortu ezinik jarraitzen dute.
Etxeko taldeak indartsuago ekin dio partidari, gorritxoak bere arean sartuz eta defendatzera behartuz. 8. minuturako, Baenak markagailua ireki du, Julian Alvarezen pase sakon bat jaso eta Herrera gaindituta.
Hala ere, VARean berrikusi ondoren, epaileak baliorik gabe utzi du gola, jokaldian Griezmannen interferentziagatik.
Gainera, Herrera buru-belarri aritu da Griezmannen eta Julian Alvarezen jaurtiketak gelditzeko.
Osasunaren aldetik, Victor Muñoz izan da gizonik aktiboena, hainbat aldiz banakako jokaldiak egiten saiatuz. Torrok gertu izan du gola, Oblakek aldaratu duen erremate on batekin. Pixkanaka, talde nafarra gora etorri da eta arriskua sortzen saiatu da.
Okerrena Rosierren lesioa izan da, zelaia utzi behar izan baitu, eta Iker Benitok ordezkatu du.
Giuliano Simeone bigarren zatian sartu denean, Atleticok indartsuago sakatu du erasoan eta bere oinetatik etorri da garaipenaren jokaldia. Hegaletik joan da eta atzera pasea eman dio Almadari nahi bezala gola sar zezan (1-0).