Osasuna
Kontratu berritzea
Asier Osambelak, Taxoareko azken harribitxiak, 2029ra arte luzatu du kontratua
EITB Media
Jokalari gorritxoari datorren urteko ekainean agortzen zitzaion kontratua. Orain 15 milioi euroko etete klausula izango du.
-
Luis Sabalza eta Asier Osambela, kontratua berritzeko sinaduran. Irudia: Osasuna
Osasunak Asier Osambelari 2029ra arte kontratua berritu diola iragarri du, 2023/24 denboraldian gorritxoekin debuta egin ondoren lehen taldean geratzeko pauso garrantzitsua emanez.
Talde nafarrak, bere komunikazio kanaletan zabaldutako bideo baten bidez, etorkizun oparoko harrobiko jokalariaren kontratu berritzea ofizial egin du. Gazteak 15 milioi euroko etete klausula izango du.
2029ra arteko kontratu berritzearekin, Osasunak balio handiko eta proiekzio handiko jokalari baten jarraipena ziurtatu du.
¿ Nafarroako hartza. Indartsua, ikaragarria eta isila.— C. A. OSASUNA (@Osasuna_eus) October 20, 2025
pic.twitter.com/BZhX8iJ0Ym
2024ko apirilaren 20an, lehen mailan debuta egiteko ametsa bete zuen Osambelak. Vallecasen egin zuen, Rayoren aurka, Jagoba Arrasate entrenatzailearen eskutik. Emaitza kaskarra izan zen gorritxoentzat, baina partidak mugarri bat ezarri zuen erdilariaren ibilbidean, eta profesional gisa estreinatzeko aukera eman zion, lehen taldearen hainbat deialditan sartu ondoren.
Hala ere, inflexio-puntua 2025/26 denboraldiaurrean iritsi zitzaion. Alessio Liscik lehen taldearekin lan egiteko aukeratu zuen, eta Osambelak teknikariak txunditu zituen. Erdiko atzelarien eskasia ikusita, entrenatzaile italiarrak atzelari moduan probatzea erabaki zuen, eta nafar gaztea udako errebelazioa bihurtu zen.
Defentsaren erdialdera oso ondo egokitu da, eta denboraldi hasieratik Lisciren hamaikakoetan tokia izan du. Orain arte hiru norgehiagokatan parte hartu du aurten.