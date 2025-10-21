Osasuna
Lesioa
Rosier urtarrila arte lesionatuta
EITB
Braulio, Osasunako zuzendari teknikoak, jakinarazi du. Rosier larunbatean lesionatu zen, Atletico Madrilen aurkako partiduan.
-
Valentin Rosier
Valentin Rosier, osasunako jokalaria, urtarrilera arte egonen da bajan, metropolitanoan izandako ezbeharraren ondorioz. Horrela jakinarazi du Osasunako zuzendari teknikoak.
"Oso itxura txarra, metropolitanotik min handiarekin irten zelakoz. Oso kezkatuta zegoen eta iraupen luzeko lesioa izanen da" adierazi du Brauliok Rosierren egoeraren inguruan, azkeneko honek partidutik 41. minutuan irten behar izan zuen sentsazio txarrekin.
Izterrean daukan lesioa "iraupen luzeko lesioa da, zihurrenik urtarrila arte ez dugu bueltan izanen" adierazi du Brauliok taldeko medikuek parte medikoa argitaratu baino lehenago, Osamblearen berriketaren ekitaldian.
Horretaz gain, taldeak etengabe jasaten ari den lesioen ondorioz, Osasunak neguko merkatuan Alesio Lisciren taldea indartzeko lanetan hasi da.