Osasuna
Errege Kopa
Raul Garcia de Haroren hat-trick batek Osasunaren sailkapena bideratu du Sant Jordi apalaren aurrean (0-5)
EITB Media
Budimirrek eta Kike Barjak gorritxoen garaipena borobildu dute Mallorcako talde apalaren aurka. Iker Benitok eta Mauro Echegoyenek, min hartuta, futbol-zelaia utzi behar izan dute.
Raul Garcia de Haro, bere goletako bat ospatzen. Argazkia: EFE
Raul Garcia de Haro Osasunako aurrelari kataluniarrak Sant Jordi talde xumearen aurka lortutako hirukoak Errege Kopako hurrengo kanporaketarako sailkapena bideratu du. Budimirrek gorritxoen laugarren gola egin du, eta Kike Barjak bosgarrena nafarren garaipena borobilduz.
Gorritxoei kosta egin zaie lehen zatian atea zulatzea. Lehen gola ez da 34. minutura arte iritsi, Raul Garcia de Harok baloia sareetara bidali duenean penalti puntutik, nahiz eta atezainak norabidea asmatu eta baloia ukitzea lortu. Penaltiak ez du eztabaidarik onartzen, Custodio atzelariak aurretik eraman baitu Pedroarena.
Bigarren gola atsedenaldira heldu aurretik etorri da, 43. minutuan, berriro Raul Garcia de Harok Osambelaren pasea baliatuta egindako gol psikologikoa. Osasunako aurrelariak kontrola egin eta ezker hankarekin egin du errematea.
Atsedenaldiaren ostean, Raul Garcia de Harok hat-tricka biribildu du bere partida, eta norgehiagoka erabakita utzi du 63. minutuan. Iker Benitoren pase bikaina aprobetxatu du aurrelari gorritxoak.
Ondoren, Sant Jordik 1-3koa egiteko abagune bakanen bat izan du, eta Iker Muñozek langa jo du, areaz kanpotik egindako jaurtiketa batean. Horrela, nafarrek laugarren gola gertu izan dute. Neurketaren azken txanpan, 83. minutuan, Budimirrek egin du laugarren gol hori, eta Kike Barjak bosgarrena 86an jaurtiketa ikusgarri batekin.
Iker Benitok eta Mauro Echegoyenek, min hartuta, futbol-zelaia utzi behar izan dute.
- Fitxa teknikoa:
0 - Sant Jordi: Alejandro Coll (Xisco Verger, 83.m); Cameron Ramirez, Gary Ruiz, Josr Custodio (Alex Valiente, 53.m), Javi Font, Toms Gallardo; Tomeu Llinas (Caseiro, 53.m), Sergio Roque (Marc Olmedo, 67.m), Xisco Olmedo; Alex Pons (Caseiro, 67.m), Pedro Rodriguez.
5 - Osasuna: Aitor Fernandez, Iker Benito, Jon Garcia (Arroyo, 46.m), Jorge Herrando, Juan Cruz (Chasco, 61.m); Echegoyen (Budimir, 66.m), Iker Muñoz, Pedroarena (Torro, 61.m); Osambela, Raul Garcia (Ruben Garcia, 77.m), Kike Barja.
Golak: 0-1, 34.m, Raul Garcia (penaltiz), 0-2, 43.m, Raul Garcia; 0-3, 62.m, Raul Garcia; 0-4, 83.m, Budimir; 0-5, 86.m, Kike Barja.
Epailea: Miguel Angel Ortiz (Madrilgo batzordea). Ez du txartelik erakutsi.
2.000 ikusle izan dira Son Malferit futbol-zelaian.