Aimar Oroz taldekideekin entrenatzen hasi da berriz, Osasunan
Jokalari arazuriarrak hilabete eta erdi darama zelaietatik kanpo, ezkerreko oin-zolako faszian izandako lesio batengatik; ostegun honetan bere taldekideekin entrenatu du.
Aimar Orozek Osasunako taldekideekin entrenatu du, ostegun honetan, zelaietatik kanpo hilabete eta erdi eman ostean, ezkerreko oin-zolako faszian izandako lesio baten ondorioz.
Osasuna lanera bueltatu da Mallorcatik iritsi eta ordu gutxitara, non atzo taldeak Errege Koparen lehenengo kanporaketa gainditu zuen Sant Jordiren aurka (0-5); partidu bakoitzaren ondoren ohikoa den bezala, taldeak lan konpentsatzaile eta birsortzailearen bidez entrenatu du, jokatutako minutuen arabera. Goizeko berri ona Aimar Oroz taldekideekin entrenatzen hasi izana da.
Egun hauetan probatzen joan beharko da, eta baita, bere taldekideen maila berdinean lehiatzeko beharrezkoa den erritmo fisikoa berreskuratu beharko du. Egun batzuk daramatza bere kontu lanean, eta, jada, Alessio Liscirentzat eskuragarri dag. Azkeneko sei partidetan ezin izan du jokatu.
Beste alde batetik, Iker Benito baja izan da entrenamenduan, Errege Kopako partidaren azken minutuetan eskuineko belaunean jasan zuen traumatismoaren ondorioz. Benitori froga medikoak eginen dizkiote, lesioaren larritasuna zehazteko.