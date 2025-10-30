Osasuna
Lesioa
Iker Benitok hautsita du eskuin belauneko lotailu gurutzatua eta datorren astean ebakuntza egingo diote
EITB Media
Jokalari gorritxoari proba medikoak egin dizkiote Nafarroako Unibertsitatea Klinikan, asteazkenean Sant Jordi taldearen aurkako neurketaren azken txanpan min hartu ondoren.
-
Iker Benito Osasunako aurrelariak min hartu eta zelaia utzi behar izan zuen atzo. Argazkia: EFE
Iker Benito Osasunako aurrelariari egindako probek eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatuaren haustura baieztatu dute. Jokalariari ebakuntza egingo diote datorren astean, sendatze prozesua hasi aurretik.
Talde nafarrak ohar baten bidez azaldu duenez, gaur arratsaldean, Nafarroako Unibertsitatea Klinikan oprobak egin dizkiote futbolariari, atzo Sant Jordiren aurkako partidaren azken txanpan min hartu ondoren.
"Oraindik ez dakigu zenbaterainokoa den Ikerren lesioa, baina belauneko zerbait dela ematen du. Jokalari gutxirekin gaudela alde batera utzita, pertsonagatik da gehiago. Orduan, proben zain geratzen gara, baina azkenean gertatutakoarekin inozo aurpegia geratzen zaigu", aurreratu zuen Alessio Lisci Osasunako prestatzaileak Errege Kopako norgehiagokaren ostean, atzo, egindako agerraldian..