Surinamek Sheraldo Becker deitu eta Osasunak Lucas Torró gabe entrenatu du
Surinameko selekzioak munduko txapelketara sailkatu nahi du, orain, A multzoaren lehenengo postuan dago, sei punturekin. Beste alde batetik, Torrók astearte honetako entrenamendua galdu du.
Sheraldo Becker
Surinamek Sheraldo Becker deitu du munduko txapelketarako sailkapen historiko baten bila, momentuz, A multzoaren lehenengo postuan postuan dago, sei punturekin, Panamaren berdinak eta Guatemalak baino puntu bat gehiago. Etenaldi honetan Surinamek El Salvadorren aurka jokatuko du azaroaren 13an eta ondoren Guatemalaren aurka, 19an.
Beste alde batetik, Sheraldok ezin izan du bere maila guztia erakutsi osasunako zaleei, izan ere, denboraldi guzti honetan 82 minutu baino ez ditu jokatu, bost partidu ezberdinetan.
Osasunak entrenamenduekin jarraitzen du Carlos Tartieren jokatutako partidan lortutako puntuaren ostean, oraingoan Alessio Lisciren taldeak Lucas Torró gabe entrenatu du. Entrenatzaile italiarrak, erdilari urugaiarra aldatu behar izan zuen 18. minutuan, ezkerreko orkatilan jasandako lesio baten ondorioz.
Torró zelaietik oinez atera baldin bazen ere, oraindik ez dakite hurrengo larunbateko Sevillaren aurkako partidurako prest egonen den. Horrela ez balitz, Iker Muñoz izanen da seguruenik bere ordezkoa, aurreko partiduaren modu berdinean.