Osasuna
Hirugarren kanporaketa
Osasunak Badalona Women taldearen aurka galdu du Taxoaren, Erreginaren Kopan (0-3)
EITB Media
Lorena Navarrok, P. Sanchezek eta Priscillak sartu dituzte Kataluniako taldearen golak.
Taxoaren jokatutako partidaren une bat. Irudia: @osasuna_fem
Osasunak ezin izan du Badalona Women taldea gainditu eta 0-3ko emaitzarekin galdu du Taxoaren, Erreginaren Kopako hirugarren kanporaketan.
Norgehiagokaren hasieran bi aukera izan dituzte gorritxoek. Giselak ezin izan du baloiarekin bat egin alboko erdiraketa baten ostean, eta I. Igoak ere ez du markagailua ireki area barruan egindako burukada batekin (12. minutua). Joko oneko minutuak kateatu ditu Osasunak, baina markagailua ez da mugitu.
29. minutuan, aldiz, N. Rodriguezek Ana Gonzalezen burukada bat gelditu behar izan du, gorritxoen atean lehen susto serioan. Jarraian (32. min) iritsi da kataluniarren lehen gola. Lorena Navarroren bidez aurrea hartu dute markagailuan.
Nafarrak erreakzionatzen saiatu dira. Horrela, Marinak area barruan errematea egin du, baina Maria Lopezek gelditu egin dio (37. min). Ondoren, bigarren kolpea jaso du talde nafarrak, P. Sanchezek Badalonaren bigarren gola egin baitu (38. minutuan).
Atsedenaldian, Josu Dominguez gorritxoen entrenatzaileak aulkia mugitu du talde suspertu nahian. Horrela, Giselak atsedenaldian utzi du zelaia, eta Zaira sartu da bere ordez. 59. minutuan aldaketa gehiago egin ditu Dominguez, Leire, Vanessa eta Ainhoa S berdegunetik atera dira, eta L. Teruel, Andrea eta Ane Ansa zelairatu dira.
Hala ere, Badalonak aldea areagotzea lortu du Priscillaren bitartez, hirugarren eta azken gola egin baitu kataluniarrentzat 71. minutuan.