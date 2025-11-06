Itxi

Osasuna

BAJA

Budimirrek lesioa du ezker hankako soleoan, eta baja izango da Sevillaren aurkako partidan

AGENTZIAK | EITB MEDIA

Osasunako aurrelari kroaziarrak mina izan zuen Oviedoren kontrako neurketan. Hainbat proba egin ostean, lesio duela baieztatu dute.

  • Ane Budimirren artxiboko irudia.

Albisteak (2)

Ante Budimir Osasunako jokalariak lesioa du ezker hankako soleoan; hortaz, ezin izango du Sevillaren kontrako ligako partida jokatu, talde gorritxoak ostegun honetan ohar bidez azaldu duenez. 

Jokalariak mina sentitu zuen Real Oviedoren aurkako norgehiagokan; hori dela eta, Nafarroako Unibertsitate Klinikan egindako proben arabera, giharretako lesioa du. 

Budimirrez gain, Iker Benito, Valentin Rosier eta Lucas Torro ere ez daude jokatzeko moduan. 

