Osasuna
BAJA
Budimirrek lesioa du ezker hankako soleoan, eta baja izango da Sevillaren aurkako partidan
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Osasunako aurrelari kroaziarrak mina izan zuen Oviedoren kontrako neurketan. Hainbat proba egin ostean, lesio duela baieztatu dute.
-
Ane Budimirren artxiboko irudia. EFE
Ante Budimir Osasunako jokalariak lesioa du ezker hankako soleoan; hortaz, ezin izango du Sevillaren kontrako ligako partida jokatu, talde gorritxoak ostegun honetan ohar bidez azaldu duenez.
Jokalariak mina sentitu zuen Real Oviedoren aurkako norgehiagokan; hori dela eta, Nafarroako Unibertsitate Klinikan egindako proben arabera, giharretako lesioa du.
Budimirrez gain, Iker Benito, Valentin Rosier eta Lucas Torro ere ez daude jokatzeko moduan.
INFORMACIÓN | Parte médico de Ante Budimir.@ClinicaNavarra https://t.co/BouoIPNKke pic.twitter.com/o0Df6BL3nE— C. A. OSASUNA (@Osasuna) November 6, 2025