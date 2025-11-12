Osasuna
LESIOA
Jon Moncayolak lesioa du ezker hankako aduktorean
Osasunako erdilariak entrenamendua utzi behar izan du minagatik eta proba medikoek giharretako lesio bat baieztatu dute.
Jon Moncayola. Irudia: Europa Press
Jon Moncayola Osasunako erdilariak lesio muskularra du ezker hankako aduktorean, Nafarroako Unibertsitate Klinikan egindako probek baieztatu dutenez. Jokalari gorritxoak ezin izan du osatu asteazken honetan Tajonarren egin duen entrenamendua, kaltetutako zonan mina nabaritu baitu. Hori dela eta, talde teknikoak bere parte-hartzea eten eta balorazio medikora bidali behar izan du.
Jokalari nafarrak sendatze-prozesuari ekin dio, eta lesioaren bilakaeraren araberakoa izango da prozesu horren iraupena. Bere bajarekin, Alessio Lisciren taldeak erizaintza zabaltzen ikusi du, Torro, Budimir, Rosier eta Iker Benito baitaude bertan dagoeneko.