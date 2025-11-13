Osasuna
Entrenamendua
Osasunak bederatzi hutsegitekin entrenatu du
EITB
Talde nafarrak Tajonarreko instalazioetan egin du entrenamendua, bertan bederatzi jokalariren hutsegiteak izan da nabarmenduena. Entrenamenduan indarreko ariketak egin dituzte gimnasioan eta ondoren baloiarekin lana zelaian.
-
Aimar Oroz
Osasunak bederatzi hutsegiterekin entrenatu du ostegun honetan. Jada lesionatuta zauden Valentin Rosier, Iker Benito eta Ante Budimirreri Jon Moncayola gehitu behar zaie, asteazkeneko entrenamenduan ezkerreko hankako aduktorean jasandako lesioaren ondorioz.
Lucas Torrok eta Aimar Orozek lan espezifikoa egin dute, eta Ruben Garcia arrazoi pertsonalengatik ez da entrenamenduan egon.
Horietaz gain, Sheraldo Becker eta Enzo Boyomo bakoitza bere selekzioaren deialdira joan dira 2026ko mundo txapelketaren sailkapeneko kanporaketak jokatzeko eta, beraz, ez daude Alessio Lisciren esanetara.
Osasuna astelehenean bueltatuko da lanetara, Tajonarren eginen den ate irekiko saio batekin, 16:00etan.