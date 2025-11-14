Itxi

Osasuna

Errege Kopa

Kopako Ebro-Osasuna partida egun bat aurreratu dute, abenduaren 2ra

Partida abenduaren 3an jokatu behar zen, asteazkenean, eta, azkenean, egun bat lehenago jokatuko da Ibercaja Estadioan, abenduaren 2an, asteartean, 19:00etan.

  • Sant Jordi eta Osasunaren arteko partida. Artxiboko argazkia: EFE

Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) Osasunaren eta Ebroren arteko partidaren ordutegiaren aldaketa jakinarazi du ostiral honetan.

