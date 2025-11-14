Osasuna
Errege Kopa
Kopako Ebro-Osasuna partida egun bat aurreratu dute, abenduaren 2ra
EITB
Partida abenduaren 3an jokatu behar zen, asteazkenean, eta, azkenean, egun bat lehenago jokatuko da Ibercaja Estadioan, abenduaren 2an, asteartean, 19:00etan.
-
Sant Jordi eta Osasunaren arteko partida. Artxiboko argazkia: EFE
Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) Osasunaren eta Ebroren arteko partidaren ordutegiaren aldaketa jakinarazi du ostiral honetan.
Partida abenduaren 3an jokatu behar zen, asteazkenean, eta, azkenean, egun bat lehenago jokatuko da Ibercaja Estadioan, abenduaren 2an, asteartean, 19:00etan.