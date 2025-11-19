Itxi

Osasuna

Eguberrien aurreko jardunaldia

EA Sports Ligako 17. jardunaldiko Osasuna-Alaves derbia abenduaren 20an jokatuko da, 18:30ean

EITB Media

Bestalde, Realak Levanteri egingo dio bisita larunbatean ere, abenduaren 20an, baina norgehiagoka 16:15ean hasiko da. Bestalde, Athleticek Espanyol hartuko du San Mamesen abenduaren 22an, astelehenean, 21:00etan.

  • Catena, Boyomo eta Toni Martinez, azken Alaves-Osasuna derbian. Argazkia: Europa Press

EA Sports Ligako 17. jardunaldiko Osasuna-Alaves euskal derbia larunbatean, abenduaren 20an, jokatuko da, 18:30ean, Sadarren.

Beste bi euskal taldeei dagokienez, Realak Levanteri egingo dio bisita larunbatean, abenduaren 20an, baina norgehiagoka 16:15ean hasiko da.

Azkenik, Athleticek Espanyol hartuko du San Mamesen abenduaren 22an, astelehenean, 21:00etan.

