Osasuna
Eguberrien aurreko jardunaldia
EA Sports Ligako 17. jardunaldiko Osasuna-Alaves derbia abenduaren 20an jokatuko da, 18:30ean
EITB Media
Catena, Boyomo eta Toni Martinez, azken Alaves-Osasuna derbian. Argazkia: Europa Press
EA Sports Ligako 17. jardunaldiko Osasuna-Alaves euskal derbia larunbatean, abenduaren 20an, jokatuko da, 18:30ean, Sadarren.
Beste bi euskal taldeei dagokienez, Realak Levanteri egingo dio bisita larunbatean, abenduaren 20an, baina norgehiagoka 16:15ean hasiko da.
Azkenik, Athleticek Espanyol hartuko du San Mamesen abenduaren 22an, astelehenean, 21:00etan.