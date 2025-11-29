Osasuna
Osasunak puntu bat eskuratu du Mallorcan neurketaren amaieran (2-2)
Boyomok 92. minutuan egindako golari esker, puntu bat urratu dute gorritxoek Mallorcan (2-2), eta Alessio Lisciren taldea aldapan gora jarri zaion partida bati buelta emateko gai izan da, etxekoek bi goleko aldea izan baitute bigarren zatiaren hasieran.
Tentsioa eta taktika izan dira protagonista neurketako lehen 45 minutuetan. Lehia horretan, talde bakar batek ere ez du merezi izan markagailuan aurrea hartzea, eta partida Sergio Herrera, Mateo Joseph eta Pablo Maffeoren arteko lehia baten ondoren bakarrik animatu da.
Bigarren zatian, bi taldeek aurkariaren atea bilatu dute, eta Arrasatek asmatu egin du Virgili zelairatuta, penalti polemiko bat eragin baitu.
Muriqi izan da markagailua mugitzeko arduraduna (1-0).
Osasuna burumakur zegoela, Muriqik bigarren gola igo du markagailura (2-0).
Hortik aurrera, Alessio Lisciren taldea suspertu egin da eta aldea murriztu du, Raul Garciak faltaz sartutako golari esker (2-1).
Gorritxoen saiakerak ez zuela esperotako emaitzarik emango zirudienean, Boyomok neurketa berdindu du, erantsitako denboran (2-2).