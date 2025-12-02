Osasuna
Abenduaren 21ean hasiko da
Kamerunek Enzo Boyomo deitu du Afrikako Kopa jokatzeko
Horrela, Osasunak ez du Boyomo eskuragarri izanen gutxienez Alavesen aurkako partidan, abenduaren 20an. Afrikako Kopa Marokon jokatuko da abenduaren 21etik urtarrilaren 18ra arte.
-
Enzo Boyomo, Osasuna; IRUDIA: EUROPA PRESS
Kamerungo selekzioak Enzo Boyomo Osasunako jokalaria deitu du Afrikako Kopa jokatzeko, hori Marokon jokatuko da abenduaren 21etik urtarrilaren 18raino. Horrela, talde nafarrak ofizialki badaki taldeko jokalari nabarmenduenetako batek jardunaldi batzuk galduko dituela.
Boyomo Kamerungo selekzioarekin egonen da; horrek 24an (Gabonen aurka), 28an (Boli Kostaren aurka) eta 31n (Mozambikeren aurka) jokatuko ditu multzoko faseko partidak, eta hurrengo faserako sailkatzea espero dute.
Hau guztiarengatik, Boyomo zalantzan dago Bartzelonaren aurkako partidarako, abenduaren 13an jokatuko dena, Afrikako Kopara joan baino lehenago; abenduaren 20an, larunbata, Osasunak Alavesen aurka jokatuko du, eta partida honetarako Boyomo, jada, selekzioarekin egonen da.