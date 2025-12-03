Osasuna
Entrenamendua
Valentin Rosierrek bere taldekideekin entrenatu du, Taxoaren
EITB
Osasunako jokalariak taldearekin entrenatu ahal izan du, hilabete eta erdi baino gehiago lesionatuta eman ondoren; horrela, hurrengo astelehenean berragertu ahalko litzateke, Levanteren aurkako partiduan.
-
Valentin Rosier; IRUDIA: EUROPA PRESS
Osasunak Taxoaren entrenatu du, Valentin Rosier gainerako jokalariekin izan dela, hilabete eta erdi baino gehiago lesionatuta eman ondoren. Hala, Nafarroako taldeko jokalariak astelehenean jokatzeko aukerak izanen ditu, Levanteren aurka.
Atzelari frantziarra itzulera aurreratzen ari dela dirudi; izan ere, hori urtarrilerako aurreikusita zegoen. Ehuneko ehunean egon ez arren, Levanteren aurka minutuak izan ahalko lituzke.
Gainera, Ante Budimirrek bere lan plan espezifikoarekin jarraitu du, eta Kike Barjak bakarka entrenatu du, eskuineko hankako iskiotibialaren molestia muskular batzuen ondorioz; molestia horiek Errege Kopan Ebroren aurkako partidan agertu zitzaizkion, lehenengo zatian. Iker Benitok bere lesioaren sendatze prozesuarekin jarraitu du.