Osasuna
LALIGA EA SPORTS
Osasunak garaipen sendoa lortu du Levanteren aurka, Sadarren (2-0)
EITB
Talde gorritxoak partida tinkoa sinatu du mailari eusteko lehia zuzenean, eta Levante are ukituago utzi du.
-
Víctor Muñoz y Budimir. Argazkia: Europa press
Osasunak 2-0 irabazi dio Levanteri Sadarren jokatu den EA Sports Ligako hamabosgarren jardunaldian eta sailkapeneko behealdean arnasa hartu du. Talde nafarrak hasieratik inposatu du bere plana eta laster aurkitu du saria: Ruben Garciaren erdiraketa bati esker Victor Muñozek markagailua ireki du burukada batekin.
Atsedenaldira iritsi baino lehen, Ruben Garciaren ezkerkada batek, Bruguek desbideratuta, abantaila handitu du eta gorritxoentzat funtsezkoa izan den gaua bideratu du.
Bigarren zatiaren hasieran, Torro eta Orozen minak direla eta, aldaketak egin behar izan dituzte, baina Osasunak ez du partidaren erritmoa galdu. Ryanek gol-zaparrada handiago bat saihestu du, eta etxekoek intentsitatea ezartzen jarraitu dute. Beste aldean, Herrerak erantzun ona eman du Levantek arriskua sortzea lortu duen aukera bakanetan.
Azken txanpak gidoiari eutsi dio: Osasunak bere errenta ofizioz kudeatu du eta garaipena lortu du, bere dinamika txarra geldiarazteko. Levantek, ahaleginak egin dituen arren, ez du nafarrak kezkatzea lortu eta Del Moralek eta Iborrak aulkian egin duten debutean punturik lortu gabe joan da Iruñetik.
Fitxa teknikoa:
2 – Osasuna: Herrera; Arguibide (Juan Cruz, m. 69), Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró (Iker Muñoz, 69. min). 51), Aimar Oroz (Becker, 74. min); Rubén García (Moi Gómez, 69. min), Víctor Muñoz (Herrando, 74. min). Budimir.
0 – Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Cabello (Olasagasti, m. ), Manu Sánchez; Arriaga, Vencedor (Morales, 76. min). 77. min), Brugué (Losada, m. Carlos Álvarez, Iván Romero (Koyalipou, 62. m.). 82. min), Etta Eyong (Víctor García, m. (76. irudia).
Golak: Víctor Muñoz, 1-0 (m. 13), Rubén García, 2-0 (m. (37. irudia).
Epailea: José Luis Guzmán (Andaluziako batzordekoa).
Txartel horiak: Ruben Garcia eta Lucas Torro, Cabello eta Arriaga.
Gertakariak: EA Sports Ligako hamabosgarren jardunaldiko partida, Sadarren, 18.160 zaleren aurrean.