Urrezko Baloia 2025
2025eko Urrezko Baloia jasotzeko izendatuen zerrenda osoa
2025eko Urrezko Baloia jasotzeko izendatuen zerrenda osoa iragarri dute. Sari banaketa Parisen izango da irailaren 22an, astelehena.
Urrezko Baloia
France Footballek 2025eko Urrezko Baloirako izendatuen zerrenda osoa eman du jakitera. Sariak irailaren 22an banatuko dira Parisen, eta urteko futbolari eta talde onenak saritzen dituzte.
Honako hauek dira hautagaiak:
GIZONEZKOEN URREZKO BALOIA
- Jude Bellingham (Ingalaterra, Real Madril)
- Ousmane Dembélé (Frantzia, Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
- Désiré Doué (Frantzia, Paris Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Herbehereak, Inter)
- Serhou Guirassy (Ginea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Suedia, Sporting CP / Arsenal)
- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Maroko, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Ingalaterra, Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Polonia, Bartzelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Frantzia, Real Madril)
- Scott McTominay (Eskozia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Frantzia, Bayern)
- Cole Palmer (Ingalaterra, Chelsea)
- Pedri (Espainia, Bartzelona)
- Raphinha (Brasil, Bartzelona)
- Declan Rice (Ingalaterra, Arsenal)
- Fabián Ruiz (Espainia, Paris Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Herbehereak, Liverpool)
- Vinícius Júnior (Brasil, Real Madril)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (Espainia, Bartzelona)
EMAKUMEZKOEN URREZKO BALOIA
- Sandy Baltimore (Frantzia, Chelsea)
- Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (Espainia, Bartzelona)
- Lucy Bronze (Ingalaterra, Chelsea)
- Klara Bühl (Alemania, Bayern)
- Mariona Caldentey (Espainia, Arsenal)
- Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Australia, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)
- Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
- Emily Fox (AEB, Arsenal)
- Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
- Esther González (Espainia, Gotham Fc)
- Caroline Graham Hansen (Norvegia, Bartzelona)
- Patri Guijarro (Espainia, Bartzelona)
- Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
- Hannah Hampton (Ingalaterra, Chelsea)
- Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
- Lindsey Heaps (AEB, OL Lyonnes)
- Chloe Kelly (Ingalaterra, Manchester City/Arsenal)
- Frida Maanum (Norvegia, Arsenal)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Clara Mateo (Frantzia, Paris FC)
- Ewa Pajor (Polonia, Bartzelona)
- Clàudia Pina (Espainia, Bartzelona)
- Alexia Putellas (Espainia, Bartzelona)
- Alessia Russo (Ingalaterra, Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suedia, Chelsea)
- Caroline Weir (Eskozia, Real Madril)
- Leah Williamson (Ingalaterra, Arsenal)
GIZONEZKOEN YASHIN GARAIKURRA
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Yassine Bounou (Maroko, Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Frantzia, Lille)
- Thibaut Courtois (Belgika, Real Madril)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Jan Oblak (Eslovenia, Atletico Madril)
- David Raya (Espainia, Arsenal)
- Matz Sels (Belgika, Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suitza, Inter)
EMAKUMEZKOEN YASHIN GARAIKURRA
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (Espainia, Bartzelona)
- Hannah Hampton (Ingalaterra, Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Herbehereak, Arsenal)
GIZONEZKOEN JOHAN CRUYFF GARAIKURRA
- Antonio Conte (Italia, Napoli)
- Luis Enrique (Espainia, Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Alemania, Bartzelona)
- Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
- Arne Slot (Herbehereak, Liverpool)
EMAKUMEZKOEN JOHAN CRUYFF GARAIKURRA
- Sonia Bompastor (Frantzia, Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil, Brasilgo selekzio nazionala)
- Justine Madugu (Nigeria, Nigeriako selekzio nazionala)
- Renée Slegers (Herbehereak, Arsenal)
- Sarina Wiegman (Herbehereak, Ingalaterrako selekzio nazionala)
GIZONEZKOEN KOPA GARAIKURRA
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Yassine Bounou (Maroko, Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Frantzia, Lille)
- Thibaut Courtois (Belgika, Real Madril)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Jan Oblak (Eslovenia, Atletico Madril)
- David Raya (Espainia, Arsenal)
- Matz Sels (Belgika, Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suitza, Inter)
EMAKUEZKOEN KOPA GARAIKURRA
- Michelle Agyemang (Ingalaterra, Brighton / Arsenal)
- Linda Caicedo (Kolonbia, Real Madril)
- Wieke Kaptein (Herbehereak, Chelsea)
- Vicky López (Espainia, Bartzelona)
- Claudia Martínez Ovando (Paraguai, Club Olimpia)
MUNDUKO KLUBIK ONENA, GIZONEZKOETAN
- Paris Saint-Germain (Frantzia)
- Liverpool (Ingalaterra)
- Barcelona (Espainia)
- Chelsea (Ingalaterra)
- Botafogo (Brasil)
MUNDUKO KLUBIK ONENA, EMAKUMEZKOETAN
- Arsenal (Ingalaterra)
- Bartzelona (Espainia)
- Chelsea (Ingalaterra)
- OL Lyonnes (Frantzia)
- Orlando Pride (AEB)