Futbola
F Liga
F Ligak VARaren erabilera onartu du 2025-2026 denboraldirako
AGENTZIAK | EITB
Talde bakoitzeko talde teknikoak bi berrikuspen eskaera izango ditu partida bakoitzeko, eta erabakia zuzentzen bada, erabilitako eskaera berreskuratuko da.
-
Realaren eta Eibarren arteko derbia. Argazkia: SD Eibar
F Ligako klubek ostiral honetan onartu dute 2025-2026 denboraldirako "Football Video Support" (FVS) sistema erabiltzea. Eskariaren araberako VAR sistema da, sinpleagoa eta eskuragarriagoa, eta FIFAk berrikusi daitezkeen lau egoeratarako baliozkotu du: golak, penaltiak, txartel gorriak eta nortasun nahasmena.
F Ligak baieztatu duenez, talde bakoitzeko talde teknikoak bi berrikuspen eskaera izango ditu partida bakoitzeko, eta erabakia zuzentzen bada, erabilitako eskaera berreskuratuko da. Epaileak zelaiaren ondoko monitore batean egingo ditu berrikuspenak.
Nazioarteko lehiaketetan jada erabili den sistemaren erabilera Ezohiko Batzar Nagusi batean babestu dute klubek, Beatriz Alvarez F Ligako presidentea eta Rafael Louzan Futbol Federazioko presidentea bertan zirela.