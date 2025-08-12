Futbola
EA Sports Liga 2025-2026
Levante, Valentzia, Sevilla eta Real Madril, euskal taldeen aurkariak EA Sports Ligako 1. jardunaldian
EITB Media
Estreinako jardunaldiko Alaves-Levante eta Reala-Valentzia partidak abuztuaren 16ko 21:30ean jokatuko dira. Hilaren 17an Athleticek Sevillaren kontra jokatuko du, eta Osasuna-Real Madril neurketa abuztuaren 19an izango da.
-
2024-2025 denboraldiko Osasuna vs Real Madril partidako irudia. Argazkia: EFE
Levante, Valentzia, Sevilla eta Real Madril izango dira Alavesen, Realaren, Athleticen eta Osasunaren aurkariak hurrenez hurren, EA Sports Ligako 1. jardunaldian. Lau euskal taldeek etxean jokatuko dituzte lehen jardunaldiko partidak.
Abuztuaren 16an, larunbatean, Alaves-Levante eta Reala-Valentzia neurketak jokatuko dira, biak ala biak 21:30ean, Mendizorrotzan eta Anoetan hurrenez hurren.
Arabako taldearen aurkaria maila gorenera itzuliko da, eta denboraldiaurrean amaitza onak lortuta helduko da Mendizorrotzara. Ez du golik ezta porrotik jaso: Teruel (0-2), Neom Sports (0-2), Castello (0-2) eta Auxerre (0-2) menderatu ditu, eta berdindu egin du lortu ditu Johor (0-0) eta Al Qadisiya (0-0) taldeekin. Mugitu egin da merkatuan, eta jokalari hauexek gehitu ditu taldera: Arriaga, Matturro, Moreno, Olasagasti, Koyalipou, Garcia, Toljan eta Sanchez, harrobiko Edgar Alcañizen igoerarekin batera.
Realaren aurkariari dagokionez, Valentziak askotariko emaitzak izan ditu denboraldiaurrean: 1-2 galdu zuen Castelloren aurka, golik gabe berdindu Leganesekin (0-0), Olympique Marseillarekin 1-1 berdindu zuen, Borussia Mönchengladbachen aurka 2-0 galdu zuen, eta Torinori 3-0 irabazi zion. Carlos Corberanek zuzentzen deun taldea jokalari hauekin indartu da: Ugrinic, Copete, Santamaria, Agirrezabala (utzita), Raba eta Danjuma. Bestalde, honako futbolariek utzi dute taldea: Mamardashvili, Domenech, Mosquera eta Barrenechea, besteak beste.
Egun bat beranduago, abuztuaren 17an, igandean, Athleticek Sevilla hartuko du San Mamesen (19:30ean). Andaluziako taldeak partida bakarra irabazi du denboraldiaurrean (2-4 Schalke 04ren aurka), berdindu egin du Sunderlandekin (1-1), Olympique Marseillarekin (1-1), Al Qadisiyarekin (2-2 eta penaltietan garaipena) eta Toulousekin (1-1). Horiez gain, 1-3 galdu zuen Birminghamen aurka. Sevillak Alfon eta Suazo fitxatu ditu; gainera, utzita egon diren Iheanacho, Jordan, Januzaj eta Mir itzuli egin dira, Taldetik irten direnen artean daude: Suso, Lokonga eta Saul.
Azkenik, Osasunak Real Madrilen kontra jokatuko du abuztuaren 19an, asteartean, Sadarren (21:00etan). Talde merengeak Kluben Munduko Txapelketa jokatu zuen, finalerdietara iritsi zen, eta, ondorioz, ezohiko denboraldiaurrea egin du; Valdebebasen Leganesen aurka jokatu, eta 4-1 irabazi zuen. Abuztuaren 12an Tirol izango du aurkari. Xabi Alonsok zuzentzen duen taldeak Alexander-Arnold, Huijsen, Mastantuono eta Carreras fitxatu ditu. Gainera, Gonzalo bigarren taldeko jokalaria izatetik lehen taldekoa izatera pasa da. Aitzitik, Modricek, Lucas Vazquezek eta Vallejok Real Madrileko futbolariak izateari utzi diete.