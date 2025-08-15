Itxi

Futbola

EA Sports Ligako golak

2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 1. jardunaldiko golak eta laburpenak

Ikusi hemen EA Sports Liga txapelketako 1. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • LaLiga EA Sports. Irudia: EITB Media.

Girona - Rayo Vallecano

Vila-real - Real Oviedo

Mallorca - Bartzelona

Alaves - Levante

Valentzia - Reala

Celta Vigo - Getafe

Athletic - Sevilla

Espanyol - Atletico Madril

Elx - Betis

Real Madril - Osasuna

