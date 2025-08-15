Futbola
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 1. jardunaldiko golak eta laburpenak
Ikusi hemen Hypermotion Liga txapelketako 1. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media.
Valladolid - Ceuta
Burgos - Cultural Leonesa
Racing - Castello
Malaga - Eibar
Granada - Deportivo
Reala B - Zaragoza
Huesca - Leganes
Cadiz - Mirandes
Las Palmas - Andorra
Real Sporting - Kordoba
Almeria - Albacete