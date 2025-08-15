Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 1. jardunaldiko golak eta laburpenak

Ikusi hemen Hypermotion Liga txapelketako 1. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media.

Valladolid - Ceuta

Burgos - Cultural Leonesa

Racing - Castello 

Malaga - Eibar

Granada - Deportivo

Reala B - Zaragoza

Huesca - Leganes

Cadiz - Mirandes

Las Palmas - Andorra

Real Sporting - Kordoba

Almeria - Albacete

