Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 2. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
Ikusi hemen Hypermotion Liga txapelketako 2. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media.
Eibar - Granada
Castello - Valladolid
Leganes - Cadiz
Mirandes - Huesca
Ceuta - Sporting Gijon
Zaragoza - Andorra
Deportivo - Burgos
Cultural Leonesa - Almeria
Malaga - Reala B
Albacete - Racing Santander
Kordoba - Las Palmas