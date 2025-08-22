Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 2. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

Ikusi hemen Hypermotion Liga txapelketako 2. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media.

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 2. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Eibar - Granada

Castello - Valladolid

Leganes - Cadiz

Mirandes - Huesca

Ceuta - Sporting Gijon

Zaragoza - Andorra

Deportivo - Burgos

Cultural Leonesa - Almeria

Malaga - Reala B

Albacete - Racing Santander

Kordoba - Las Palmas

