Futbola
IRAINAK VILLAMARINEN
Zigorra Betisi: Cartujaren zati bat itxiko dute Athleticen aurkako partida batean irain arrazistak egiteagatik
Real Betisek, Espainiako Futbol Federazioak markatutako diziplina neurriarekin jokatuko du hurrengo partida La Cartujan. Barrutiko 200 eserleku ingururi eragingo die zigorrak.
Oihan Sancet Benito Villamarinen. Irudia: Europapress
Real Betisek 200 bat eserlekuri eragingo dien diziplina-zigorrarekin hasiko du Cartuja estadioan egingo duen bi urteko 'erbestealdia'. Espainiako Futbol Federazioko (RFEF) Diziplina Batzordeak harmailako sektore bat partzialki ixteko agindua eman du, otsailean Benito Villamarinen jokatutako partida batean Athletic Clubeko jokalariei zuzendutako oihu arrazista eta xenofoboengatik zigor gisa.
Neurria asteazken honetan jakinarazi du Sevillako klubak, eta ostiral honetan aplikatuko da, Betis eta Deportivo Alaves taldeek jokatuko duten Ligako bigarren jardunaldiko partiduan, hain zuzen. Zigorra RFEFek irekitako espedientea amaitu ostean heldu da; RFEFek bi zalek aurreko denboraldiko 22. jardunaldiko partiduan egindako irainak ikertu ondoren.
Salatutako gertakarien artean, Maroan Sannadi eta Oscar De Marcos jokalarien aurkako ahozko erasoak daude. Aurrelariari honakoa oihukatu zioten: "Sannadi, Sannadi, zoaz zure etxera, beltza! Afrikara zure hildakoekin!", eta futbolari ohi zuri-gorriari, berriz, honakoa: "Begiratu autoaren azpian, De Marcos".
Real Bestisek jakinarazi duenez, "kaltetuek erakundearen jakinarazpena jasoko dute". Horrez gain, erakundeak "bere zaleak inolaz ere ordezkatzen ez dituen edozein portaera arrazista edo xenofobo" gaitzesten duela adierazi du beste behin.