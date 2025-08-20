Itxi

Bizkerre-Alaves eta Huesca-Osasuna, 2025-26ko Erregina Kopako lehen kanporaketan

Kanporaketak irailaren 9, 10 eta 11n jokatuko dira, partida bakarrera.

  • Erreginaren Kopa 2024/2025. Irudia: Europa press

Bizkerre-Alaves eta Huesca-Osasuna izango dira 2025-26 denboraldiko Erregina Kopako lehen kanporaketako bi partidak. Kopako lehen kanporaketako partidak irailaren 9, 10 eta 11n jokatuko dira, partida bakarrera; zozketa asteazken honetan egin bada ere, Euskal Herriko hiru taldeek lehen kanporaketa honetarako euren gurutzaketak ezagutzen zituzten, Espainiako Futbol Federazioak partida bakoitza jokatuko duten kluben arteko gertutasun geografikoa kontuan hartu baitu, eta, gainera, kategoria ezberdinetako klubak aurrez aurre jartzen saiatu da.

Horrela, 2. mailako Bizkerre taldeak, 1. mailako Alaves hartuko du bi taldeek jokatuko duten Kopako derbian. Bestalde, 1. mailako Osasunak, 2. mailako Huescari egingo dio bisita, bigarren kanporaketaren bila.

Hauek dira 2025-26 denboraldiko Erreginaren Kopako lehen kanporaketako partida guztiak:

Huesca - Osasuna

Pradejon - Racing Santander

Sportextremadura - Cacereño

Bizkerre - Alaves

Cornellá EB Fundazioa - Europa

Balears - SE AEM

Malaga - Betis

Kordoba - Sporting Club

Atletico Villalonga - Oviedo

Sporting Gijon - Aviles

Itsas-Orientazioa-La Destila - CD Guiniguada Apolinario

Elx - Valencia

Vila-real - Alba

Olympia Las Rozas - Getafe

Rayo - Pozuelo Alarcon 

