Itxi

Futbola

EA Sports Ligako golak

2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 3. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

EA Sports Ligako 3. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

    EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

2025-26ko EA Sports Liga txapelketako 3. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Elx - Levante

Valentzia - Getafe

Alaves - Atletico Madril

Oviedo - Reala

Girona - Sevilla

Real Madril - Mallorca 

Celta - Vila-real

Betis - Athletic Club 

Espanyol - Osasuna

Rayo Vallecano - Bartzelona

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#