2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 3. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 3. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 3. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Sanse - Almeria

Sporting Gijon - Cultural Leonesa

Racing Santander - Ceuta

Valladolid - Kordoba

Castello - Zaragoza

Andorra - Burgos

Cadiz - Albacete

Las Palmas - Malaga

Granada -Mirandes

Huesca - Eibar

Leganes - Deportivo

