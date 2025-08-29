Futbola
Sansek puntu bat lortu du Almeriaren aurka Anoetan jokatutako partidu parekatu baten ostean
Sanse Hypermotion Ligako bigarren garaipena lortzeko atarian geratu da, Anoetan UD Almeriaren aurka 2-2 berdindu ostean.
Ochieng. Iturria: @RSZubieta_
Sanse, Hypermotion Ligako bigarren garaipena lortzeko atarian geratu da, Anoetan UD Almeriaren aurka 2-2 berdindu ondoren, 2025/26 denboraldiko Hypermotion Ligako 3. jardunaldian.
Talde txuri-urdinak indartsu ekin dio partidari, baina partiduko lehen zatia tanteoa izan da bi aldeentzat. Hala ere, ordu erdia pasata, Sansek izotza hautsi du Arkaitz Mariezkurrenari esker, izan ere, aurkariaren arean baloi bat galdu ondoren, berehala berreskuratu eta penalti bat behartu du. Berak bota eta sartu du estreinako gola.
Baina atsedenaldira Sanseren aldeko abantailarekin iritsiko zirela zirudienean, Nico Melamedek area barruan solte zegoen baloi bat aprobetxatu du berdinketa lortzeko, jaurtiketa eta biraketa eder batekin.
Atsedenaldiaren ostean, Realaren bigarren taldeko Lander Astiazaran jokalariak erdiraketa zehatza jarri du arean, eta Carrerak gol bihurtu du, 2-1ekoa.
Hala ere, Almeriak ez du amore eman eta berdinketa lortu du Adrian Embarbaren kalitate handiko jokaldiaren ondoren. Erdilariak aurrealdean erdiraketa bat jaso eta eskuadran jarri zuen.
Berdinketa honekin, Sansek lau puntu lortu ditu hiru jardunalditan eta taularen erdialdean kokatu da. Almeria, berriz, laugarren kokatu da bost punturekin.