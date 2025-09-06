Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 4. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
Hypermotion Ligako 4. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 4. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Albacete - Mirandes (1-4)
Kordoba - Castello (2-1)
Deportivo - Sporting (0-0)
Zaragoza - Valladolid (1-1)
Malaga - Granada
Ceuta - Huesca
Burgos - Las Palmas
Reala B - Cadiz
Cultural Leonesa - Leganes
Almeria - Racing Santander
Eibar - Andorra