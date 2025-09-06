Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 4. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

Hypermotion Ligako 4. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

    Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 4. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Albacete - Mirandes (1-4)

Kordoba - Castello (2-1)

Deportivo - Sporting (0-0)

Zaragoza - Valladolid (1-1)

Malaga - Granada

Ceuta - Huesca

Burgos - Las Palmas

Reala B - Cadiz

Cultural Leonesa - Leganes

Almeria - Racing Santander

Eibar - Andorra

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#